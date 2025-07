Reprodução Repórter afirmou ter pisado no corpo da jovem





Raíssa, de 13 anos, morreu afogada enquanto se banhava com amigas no Rio Mearim, em Bacabal, interior do Maranhão. Durante a cobertura do desaparecimento da adolescente, um repórter afirmou, em vídeo, que pisou no corpo da vítima. A gravação viralizou nas redes sociais.





Nas imagens, o repórter entra na água e declara: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água.” Em seguida, recua e comenta: “Não, eu não vou não, tenho medo.”

As buscas foram retomadas na manhã do dia 30 de junho, com apoio de mergulhadores. Nesse momento, o corpo de Raíssa emergiu à superfície.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão fez a remoção e entregou o corpo à Polícia Civil, que o encaminhou ao IML (Instituto Médico Legal).





A investigação apontou afogamento acidental, sem sinais de violência. A morte gerou comoção na cidade. A escola de Raíssa decretou luto oficial de três dias e colegas organizaram uma vigília em sua homenagem.

O enterro ocorreu no fim da tarde do mesmo dia, reunindo familiares, amigos e moradores, conforme informações de jornalistas locais.

Até a publicação desta reportagem, o Portal iG não obteve retorno do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil nem do repórter envolvido no episódio.