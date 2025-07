Lasexta.com San Fermín: Corridas com touros deixam 27 feridos e duas pessoas foram chifradas pelos animais

As corridas matinais de San Fermin em que centenas de pessoas se arriscam diante de touros em alta velocidade, já tem o saldo parcial de vítimas. Até esta quarta-feira (10), já foram 27 pessoas feridas, incluindo duas em estado grave - com chifradas dos touros - além de dezenas de contusões, quedas e sustos. A boa notícia: nenhum touro se feriu até o momento.

No primeiro dia de evento, realizado no domingo, 7 de julho, seis pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves — principalmente contusões nos braços, pernas e ombros. Já no segundo dia, 8 de julho, um corredor foi atingido por uma chifrada na axila direita, enquanto outras cinco pessoas precisaram de atendimento médico devido a pancadas e escoriações. No terceiro dia, ocorrido na terça-feira, mais uma chifrada foi registrada: um jovem foi atingido na perna. Outros três corredores foram hospitalizados por causa de uma luxação no ombro, um traumatismo facial e um traumatismo craniano.

No quarto dia, realizado nesta quarta-feira, sete corredores ficaram feridos. Dois deles apresentaram traumatismo craniano e os demais sofreram contusões nas pernas, tórax e face. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Universitário de Navarra ou a centros de atendimento de emergência. Segundo o balanço oficial, não houve nenhum caso fatal e o estado de saúde das vítimas é estável.

Até agora, os serviços de emergência já contabilizaram 67 atendimentos em apenas 24 horas, número que inclui não apenas os corredores, mas também pessoas envolvidas em outros eventos do festival. Para garantir a segurança, a cidade mobilizou um grande aparato médico, com 16 ambulâncias, mais de 100 socorristas e 151 veículos de apoio entre a Cruz Vermelha, e o serviço público de saúde da região.

Estimativas da prefeitura apontam que o San Fermín 2025 deve atrair cerca de 1 milhão de visitantes até o encerramento, no próximo domingo, 14 de julho. Todos os dias, entre 2.000 e 4.000 pessoas se aventuram pelas estreitas ruas do centro histórico para participar das corridas, que têm cerca de 850 metros de extensão e terminam na Plaza de Toros. Apesar da polêmica em torno das touradas e da crítica de grupos de proteção animal, os touros utilizados nas corridas não sofreram ferimentos durante os percursos realizados até agora.