Corpo de homem que morreu após ataque de crocodilo é encontrado na Malásia





O corpo de um homem, de 58 anos, que estava desaparecido após um ataque de crocodilo, foi encontrado por moradores na tarde desta quarta-feira (horário local), na vila de Kampung Pandam, em Limbang, na Malásia. A vítima foi identificada como Karim Osman.

Segundo o Departamento de Bombeiros e Resgate de Limbang, o corpo foi localizado por volta das 14h28 (horário local), a cerca de um quilômetro do posto de comando das equipes de buscas. De acordo com a imprensa local, o cadáver estava intacto e foi entregue à polícia para os procedimentos legais.

Karim desapareceu enquanto pescava sozinho às margens do rio, próximo à vila. No local, foram encontrados apenas seus pertences pessoais e equipamentos de pesca. Moradores relataram que, durante as buscas, um crocodilo chegou a ser visto emergindo do rio com o que parecia ser um corpo entre as mandíbulas.

Este foi o segundo ataque de crocodilo registrado na região em dois dias. Na noite de segunda-feira (9), um homem de 40 anos escapou de um ataque em Kampung Telahak, também em Limbang. Ele havia ido ao rio buscar água para a família, devido a uma interrupção no fornecimento de água que já durava cinco dias. O animal mordeu o balde que ele segurava, mas não conseguiu atingi-lo.