Reprodução/TikTok Briga em voo da JetBlue viraliza após mulher se dizer advogada para sair antes dos demais

Uma briga no desembarque de um voo da JetBlue, nos Estados Unidos, viralizou nesta semana após uma passageira tentar furar a fila no corredor - segundo a mulher, ela poderia fazer isso por "ser advogada". O episódio, noticiado pelo New York Post e no site especializado View from the Wing, teve grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher exige passar na frente de quem estava nas fileiras anteriores. "Sou advogada", afirma ela, ao tentar justificar sua pressa. A fala gerou desconforto nos outros passageiros da aeronave.

"Espere as pessoas da frente saírem!", disse um dos passageiros, enquanto outro pediu: "Deixe as pessoas passarem".

Assista ao vídeo:





A mulher mandou passageiros calarem a boca e disse que todos estavam "reclamando à toa". Foi chamada de "Karen"por um deles e respondeu: "Vocês são os verdadeiros Karens". No caso, é um apelido pejorativo para descrever mulheres autoritárias e arrogantes nos EUA.

A discussão seguiu com insultos ao sotaque de um passageiro sulista, o que levou a acusações de racismo. Ela negou, e alegou se tratar de xenofobia. Segundo o site View from the Wing, a mulher ainda ameaçou mostrar sua carteira da OAB americana e ouviu de outro passageiro: "Você vai perder essa carteirinha quando isso viralizar".

Nos comentários do vídeo, os usuários discutem a "etiqueta de desembarque" - na teoria, as pessoas das últimas fileiras devem esperar as da frente saírem primeiro. O comportamento da mulher é conhecido como de "aisle louse", usado para descrever quem tenta sair antes da hora.





Ainda não se sabe quando ou em qual voo específico o vídeo foi gravado. A JetBlue não comentou o caso.