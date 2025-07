EVNautilus Proa de navio dos EUA sumida há 83 anos é achada no Pacífico





A proa há muito tempo desaparecida de um histórico navio de guerra foi encontrada por pesquisadores no fundo do oceano Pacífico, quase 83 anos após ter sido arrancada por um torpedo durante a Segunda Guerra Mundial. As informações são do NY Post.

A seção de 45 metros do USS New Orleans, danificada no ataque japonês de 1942 durante a Batalha de Tassafaronga, foi localizada a cerca de 675 metros de profundidade no "Iron Bottom Sound", nas Ilhas Salomão, no domingo, durante uma operação de mapeamento submarino, anunciou nesta terça-feira (8) a Ocean Exploration Trust.

Os pesquisadores confirmaram a identidade do artefato (coberto por uma espessa camada de vida marinha) por meio de fragmentos de tinta ainda aderidos ao casco e uma âncora gravada.

“Essas imagens foram vistas em tempo real por centenas de especialistas ao redor do mundo, que trabalharam juntos para identificar positivamente a descoberta”, afirmou Daniel Wagner, cientista-chefe da organização, segundo o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial.





“Por todos os critérios, esse navio deveria ter afundado, mas graças aos heroicos esforços da tripulação para conter os danos, o USS New Orleans tornou-se o cruzador mais severamente danificado da Marinha dos EUA na Segunda Guerra a conseguir sobreviver”, disse o diretor do Comando de História e Patrimônio Naval, Samuel J. Cox.

“Encontrar a proa deste navio é uma oportunidade de lembrar o sacrifício dessa valorosa tripulação, mesmo em uma das noites mais sombrias da história da Marinha dos EUA.”