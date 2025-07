Buchanan Farms / Facebook Família morre em queda de avião ao voltar de viagem à praia





Uma família de quatro pessoas , incluindo duas crianças pequenas, morreu após a queda de um avião de pequeno porte na Carolina do Norte, durante o retorno de uma viagem à praia. as informações são do NY Post.

Travis Buchanan, 35 anos, sua esposa, Candace Buchanan, também de 35, e os filhos, Aubrey, de 10 anos, e Walker, de 9, morreram quando o Cirrus SR22 da família caiu em uma área rural do condado de Lee, próximo ao Raleigh Executive Jetport, por volta das 14h de segunda-feira, segundo informou a Patrulha Rodoviária da Carolina do Norte à emissora ABC 11.

As autoridades não informaram de onde o avião havia decolado nem para onde estava indo. No entanto, um funcionário da fazenda da família disse que eles estavam voltando da praia.

“A família sempre me ajudava”, disse Abraham Garcia, que trabalhou na Buchanan Farms, em Sanford (cerca de 65 km a sudeste de Raleigh), por oito anos e morava na propriedade.

As crianças estudavam na Grace Christian School, em Sanford, onde Aubrey estava prestes a entrar no quinto ano e Walker, no quarto.





“Durante este momento incrivelmente difícil, permanecemos unidos em apoio à família e uns aos outros”, publicou a escola no Facebook.

“Enviamos nosso amor, orações e mais profundas condolências à família, amigos, colegas de classe, professores e funcionários.”