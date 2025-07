Reprodução Propst teria afirmado que os mortos na tragédia "receberam o que votaram"





A pediatra Christina Propst foi demitida da clínica Blue Fish Pediatrics, em Houston, após publicação considerada ofensiva sobre as vítimas das enchentes no Condado de Kerr, no Texas. A demissão foi anunciada nesta segunda-feira (7), segundo informações da KPRC2.

Propst teria afirmado que os mortos na tragédia "receberam o que votaram", em alusão ao suposto apoio das vítimas ao ex-presidente Donald Trump.

A postagem, cuja íntegra não foi divulgada, causou forte reação nas redes sociais. Internautas consideraram a declaração insensível, sobretudo diante da presença de crianças entre os mortos.

As enchentes tiveram início na quinta (3) e foram causadas por chuvas torrenciais que elevaram rapidamente o nível do rio Guadalupe em até 9 metros. Pelo menos 91 pessoas morreram, das quais 59 no Condado de Kerr, incluindo 21 crianças.





Um dos locais mais atingidos foi o Camp Mystic, um acampamento cristão às margens do rio, onde estavam concentradas diversas vítimas.

A Blue Fish Pediatrics confirmou o desligamento da profissional, mas não forneceu detalhes sobre o conteúdo exato da publicação nem o contexto em que foi feita. Também não houve manifestação pública da médica ou de seus representantes até o momento.

O caso gerou pedidos para que a licença médica de Christina Propst seja revogada. As autoridades e a clínica não comentaram se medidas adicionais estão sendo avaliadas.