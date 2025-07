Reprodução Agricultor é devorado por píton gigante em área rural da Indonésia





Um agricultor de 63 anos, identificado como La Noti, foi encontrado morto depois de ser engolido por uma píton de mais de oito metros na ilha de Sulawesi, na Indonésia. O ataque aconteceu na manhã de sexta-feira (4), quando a vítima saiu para cuidar dos animais, segundo informou a agência Antara. As informações são da agência de notícias Antara .





Sem notícias do agricultor, a família acionou moradores da comunidade, que iniciaram as buscas. No sábado à tarde, o grupo encontrou a motocicleta de La Noti abandonada às margens de uma estrada. Seguindo pela região, eles localizaram a enorme cobra parada e com um volume incomum no estômago.

O chefe de polícia de Batauga, Masud Gunawan, explicou que o homem havia avisado à família que sairia para “alimentar o gado”. Ele aproveitou para alertar os moradores do vilarejo a tomarem cuidado ao trabalharem sozinhos na floresta. Ataques a humanos são considerados raros, mas se tornaram mais frequentes devido a distúrbios no habitat natural desses animais.

No fim de 2023, outro caso semelhante chocou o país: um homem de 30 anos foi morto e engolido por uma píton de sete metros em North Luwu, também em área rural.

A Indonésia, que reúne algumas das maiores pítons do mundo, tem visto um aumento desses ataques. Especialistas apontam que a expansão de plantações de palma e borracha tem destruído as florestas, aproximando as cobras de zonas habitadas.





O óleo de palma, amplamente utilizado em cosméticos, alimentos, combustíveis e produtos de limpeza, é a gordura vegetal mais consumida no mundo e ocupa menos área de cultivo. Ainda assim, segundo a World Wild Life, sua exploração predatória ameaça ecossistemas inteiros, favorecendo conflitos entre seres humanos e animais como as pítons reticuladas.

Além do desmatamento, a prática extrativista dentro das matas facilita o encontro de trabalhadores com as serpentes. Desde 2013, ao menos outros seis casos de ataques fatais foram registrados oficialmente no país.