Reprodução/Facebook Adolescente mata pais e irmão de 3 anos





Novas informações da Polícia Civil revelam que o adolescente de 14 anos, apreendido por matar os próprios pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna (RJ), cogitou jogar os corpos das vítimas para porcos, com o objetivo de se livrar dos restos mortais. A ideia surgiu em conversas por mensagem com a namorada virtual, de 15 anos, que foi apreendida na última segunda-feira (1º), no Mato Grosso.

Durante entrevista coletiva, o delegado Carlos Augusto Guimarães afirmou que o jovem casal trocou mensagens cruéis em que discutiam possíveis métodos para desaparecer com os corpos da família. A menina, que mantinha um relacionamento online com o adolescente havia cerca de seis anos, também teria planejado a morte da própria mãe.

A motivação para o triplo homicídio teria sido a proibição imposta pelos pais do garoto de encontrar a namorada pessoalmente. Ainda segundo a polícia, a garota não era bem-vinda na casa da família no Rio de Janeiro, o que aumentou a revolta do jovem. Ela acompanhou parte do crime por videochamada e chegou a receber imagens das vítimas enquanto os assassinatos aconteciam.

A adolescente segue detida em unidade para menores em Mato Grosso, e a polícia investiga a extensão do seu envolvimento no caso.

Relembre o caso



O crime aconteceu no dia 21 de junho, mas só veio à tona três dias depois, quando a avó do garoto procurou a delegacia informando o desaparecimento da família. O adolescente chegou a apresentar uma versão falsa à polícia, dizendo que o irmão havia se engasgado com vidro e os pais o levaram ao hospital em um carro de aplicativo. Após checar os hospitais da cidade e não encontrar registros, os agentes foram até a casa e encontraram vestígios de sangue e um forte cheiro de decomposição vindo da cisterna.

No local, estavam os corpos de Daniela, de 42 anos, do marido dela, de 45, e do filho caçula, de apenas 3 anos. O adolescente confessou ter matado primeiro o pai, depois a mãe, e por fim o irmão. Disse que ingeriu suplemento pré-treino para não dormir durante a madrugada e usou uma arma que o pai mantinha debaixo do colchão.

O menor tentou limpar a cena com produtos químicos e ainda planejava fugir para o Mato Grosso, onde pretendia morar com a namorada. Ele chegou a agendar um Pix para comprar uma passagem e já planejava conseguir um emprego. O garoto foi internado provisoriamente por decisão da Justiça e responderá por ato infracional análogo ao triplo homicídio.