James Day A causa provável da morte foi insolação, segundo autoridades locais





Um menino de dois anos morreu nesta terça-feira (1º) na cidade de Valls, província de Tarragona, Catalunha, na Espanha, após ter sido esquecido pelo pai dentro de um carro durante uma onda de calor que atingia 37 °C na região.

A criança deveria ser levada à creche, mas o pai seguiu direto para o trabalho, deixando o filho trancado no veículo por várias horas, segundo informações do jornal El Periódico.

A causa provável da morte foi insolação, segundo autoridades locais. A polícia da Catalunha, os Mossos d’Esquadra, foi acionada e abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.

A identidade da criança e do pai não foi divulgada. O homem está em estado de choque e recebeu atendimento psicológico.

A temperatura interna de um carro fechado pode se elevar rapidamente, mesmo em poucos minutos, o que agrava os riscos em dias de calor intenso. O caso ocorreu em meio a uma onda de calor que afeta diversas regiões da Espanha, especialmente a Catalunha.





Outra morte em Barcelona

No mesmo período, uma funcionária da limpeza urbana de Barcelona, de 51 anos, morreu após cumprir um turno de sete horas sob calor extremo.

Segundo a empresa para a qual prestava serviço, a trabalhadora atuou das 14h às 21h na última sexta-feira (28) e perdeu a consciência após chegar em casa. A autópsia deve confirmar a causa da morte.

O sindicato UGT denunciou que a empresa não teria adotado medidas adequadas para proteger os funcionários. A prefeitura de Barcelona anunciou que irá revisar os protocolos para trabalho ao ar livre em períodos de calor intenso.

Segundo o Departamento de Saúde da Catalunha, pelo menos 21 pessoas morreram na região na semana passada em decorrência das altas temperaturas. No sul do país, a cidade de Huelva registrou o recorde de calor do mês, com 46 °C.