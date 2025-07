Mark Tingay/Reprodução Vulcões de lama têm origem em pressões subterrâneas





Um vulcão de lama entrou em erupção na manhã de quinta-feira (26) em Wandan, no sul de Taiwan, expelindo jatos de lama de até dois metros de altura por cerca de 10 horas e provocando labaredas que surgiram após moradores atearem fogo nos gases liberados pela atividade, segundo a emissora local FTV News.





A erupção aconteceu em frente ao templo Huangyuan, e começou por volta das 05h, se estendendo até às 15h40 do mesmo dia, no horário local.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a lama borbulhante sendo arremessada ao ar, com chamas se formando no topo das colunas de gás.

O professor Mark Tingay, geólogo da Universidade de Adelaide (Austrália), explicou nas redes sociais que o fogo foi provocado de forma proposital pelos moradores, que jogaram panos em chamas nas saídas de gás para queimar o metano liberado.

" Eles fazem isso principalmente para queimar os gases, mas também porque fica incrível de se ver! ", escreveu Tingay.

A erupção coincidiu com um terremoto de magnitude 5,6 registrado ao largo da costa do condado de Pingtung cerca de uma hora depois, mas o Escritório Central de Meteorologia de Taiwan informou que os eventos não estavam relacionados.

Tingay, que estuda e divulga informações sobre vulcões de lama, compartilhou imagens captadas pela cuidadora do templo, Zhāng Bǎohuì, mostrando a erupção de diferentes ângulos.

Esta foi a décima vez que o vulcão de Wandan entrou em atividade nos últimos três anos, segundo suas publicações.

Vulcões de lama têm origem em pressões subterrâneas

Diferente dos vulcões comuns, que expelem rochas e gases incandescentes, os vulcões de lama como o de Wandan são formados por pressões subterrâneas de fluidos, sem ligação direta com magma.

Eles podem entrar em erupção em diferentes pontos de uma área de até um quilômetro e costumam reaparecer com intervalos de seis meses a um ano.

Em outra erupção registrada em abril de 2022, a lama surgiu sob os fundos do mesmo templo, quebrando uma janela e invadindo o interior do prédio com uma espessa camada de barro.

Na ocasião, o chefe da vila, Chen Yuyi, mobilizou um trator para redirecionar o fluxo da lama e proteger plantações de arroz próximas, cujos agricultores temiam prejuízos, já que o solo encharcado pelo barro salgado e pobre em oxigênio se torna impróprio para o cultivo.





Chamas naturais já ocorreram em outras partes do mundo

Embora vulcões de lama também ocorram em áreas geotérmicas como o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, o fenômeno em Taiwan é mais comum e menos associado a movimentações magmáticas.

No entanto, em ambos os casos, os gases liberados, como o metano e o sulfeto de hidrogênio, podem gerar chamas naturais ou induzidas, como no episódio de 2021 no mar Cáspio, quando uma faísca causada por rochas em colisão iniciou o fogo.