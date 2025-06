Reprodução/ YouTube - USGS Vulcão em erupção













O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do planeta, voltou a entrar em erupção nesta sexta-feira (20) no Havaí (EUA), lançando colunas de lava a mais de 300 metros de altura. A atividade foi registrada dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, na Ilha Grande, onde o vulcão está localizado.





De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os jatos de lava atingiram até 305 metros, saindo com força da cratera na região norte do vulcão. Imagens e vídeos divulgados pelo órgão mostram o momento em que o magma é lançado.

A erupção também lançou uma nuvem de cinzas e fragmentos vulcânicos que atingiu 4.500 metros de altitude, contendo partículas de vidro vulcânico.

Apesar da intensidade, o USGS informou que a área da erupção permanece restrita e não oferece risco imediato às comunidades próximas. Equipes seguem monitorando o fenômeno em tempo real, e não há, até o momento, relatos de evacuações ou danos materiais.





A nova erupção marca o 26º episódio registrado e dá continuidade a uma sequência de episódios iniciada em dezembro de 2024, quando o Kilauea retomou sua atividade. Os jatos de lava costumam durar cerca de um dia e são monitorados constamente pelas.

As autoridades havaianas pedem que moradores e turistas evitem se aproximar da zona isolada e reforçam que o parque continua operando com restrições nas áreas próximas à cratera.

O Kilauea é um dos cinco vulcões principais do Havaí e tem sido monitorado de perto devido à sua atividade frequente. A última grande erupção que causou impactos significativos ocorreu em 2018, quando fluxos de lava destruíram centenas de casas e alteraram a paisagem da ilha.