Patrícia Calderón

Patrícia Calderón é jornalista, kitesurfista, casada e mãe de 2. Paulista, ja passou pelos maiores veículos de comunicação do país como repórter. Em rádio e TV atuou como repórter e apresentadora. No iG, atua como sub editora de notícias, cobrindo assuntos de diferentes editorias.