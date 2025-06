Reprodução/Rob Welham Menina morre após queda de árvore em parque lotado no Reino Unido

Uma menina de sete ano s morreu neste sábado (28) após ser atingida por uma árvore que caiu dentro de um parque movimentado em Southend-on-Sea, cidade litorânea do condado de Essex, no Reino Unido. A criança, que estava em visita com a família, vinda de Londres, foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do The Sun.

Segundo a polícia local, a árvore desabou por volta das 15h no Chalkwell Park e atingiu várias crianças. Uma menina de seis anos segue internada em estado crítico, enquanto outras três foram encaminhadas ao hospital, com ferimentos leves.

Testemunhas relataram cenas de desespero logo após o acidente.

"Foi como se uma bomba tivesse explodido", contou uma moradora. "Todo mundo correu para ajudar. Cerca de 40 homens conseguiram levantar a árvore com as próprias mãos", prosseguiu.

Relatos indicam que a árvore era apoiada por ferros há pelo menos uma década. Moradores têm dúvidas se a prefeitura realizava inspeções adequadas.

"É caso para perguntar se as verificações de segurança foram feitas recentemente", disse a mesma testemunha, que não quis se identificar.

O parque estava cheio de famílias no momento da tragédia. Um jogador de críquete que estava próximo correu para o local e ajudou no resgate.

"Vi a menina debaixo da árvore e pensei logo que ela não tinha mais idade que minha filha mais velha", afirmou ao jornal Express.

Homenagens

Equipes de emergência, com policiais e ambulâncias, isolaram a área e iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Agentes da Polícia de Essex e peritos foram ao local no domingo (29), onde moradores depositaram flores, bilhetes e brinquedos em homenagem às vítimas.

Reprodução/Rob Welham Homenagens deixadas por pessoas que sensibilizaram com a tragédia





"Foi um incidente extremamente traumático. Nossos pensamentos estão com as famílias neste momento inimaginável", disse o superintendente-chefe Leighton Hammett, da Polícia de Essex.

O Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra confirmou que duas crianças foram levadas ao Hospital Universitário de Southend por via terrestre.





As investigações continuam, e ainda não há informações oficiais sobre o que causou a queda da árvore.