John Tuthill Moscas-da-neve se mutilam para sobreviver ao frio mortal; assista





Moscas-da-neve que percorrem as montanhas geladas da América do Norte em busca de parceiros desenvolveram uma adaptação única para sobreviver ao ambiente hostil. Quando as temperaturas caem abaixo de –7 °C e cristais de gelo começam a se formar em suas pernas, esses insetos sacrificam esses membros para impedir que o gelo se espalhe fatalmente para o restante do corpo. As informações são da revista Science .





Para chegar a essa descoberta, pesquisadores colocaram quatro espécies de moscas-da-neve (Chionea) sobre uma placa resfriada e reduziram a temperatura gradualmente.

Quando as pernas dos insetos congelaram e ficaram presas à superfície (visível em imagens de infravermelho), eles romperam os membros na articulação entre o fêmur e o trocânter, essencialmente na altura do “quadril”, relatou a equipe na plataforma de pré-publicação bioRxiv.

Comportamentos semelhantes já haviam sido registrados em espécies aparentadas de moscas-caballinho e em outros insetos, como estratégia de fuga ao terem suas pernas agarradas por predadores. Porém, esta é a primeira vez que a perda voluntária de membros é observada como uma adaptação de sobrevivência ao frio extremo, segundo os autores.





Vídeos também mostram que algumas moscas-da-neve conseguem caminhar pela neve com apenas três pernas funcionais (elas têm seis no total), mesmo em temperaturas de até –10 °C.

Essa adaptação aparentemente brutal permite que sobrevivam o tempo suficiente para se reproduzir durante a curta fase adulta. Embora vivam mais que outras moscas-caballinho, os indivíduos maduros de moscas-da-neve ainda perecem em poucos meses.