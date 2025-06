City of South Portland Água-viva gigante de 30 metros assusta banhistas





Uma água-viva de proporções gigantescas, com tentáculos que podem ultrapassar 30 metros de comprimento, encalhou no fim de semana passado em uma praia no estado norte-americano do Maine, provocando alertas para que banhistas e frequentadores mantivessem distância do animal, conhecido pelo seu poderoso ferrão.

O exemplar da espécie lion’s mane (juba de leão), considerado um dos maiores tipos de água-viva do mundo, foi avistado nas águas da praia de Willard, em South Portland, segundo informou a prefeitura local em comunicado publicado no Facebook. O animal media cerca de 1,5 metro de diâmetro e apresentava tentáculos longos e avermelhados que podiam ser vistos abaixo da superfície.





“Não toque nela! Elas queimam” , alertaram as autoridades na publicação, que também orientou o público a avisar um salva-vidas caso encontrassem outro exemplar encalhado, para que o animal fosse devolvido ao mar com auxílio de uma pá.

Originária de águas frias que vão do Ártico ao Pacífico, passando pelas costas do Alasca e de Washington, a juba de leão pode chegar a ter até 1.200 tentáculos agrupados em oito feixes, todos capazes de injetar veneno em quem encostar neles.

“Essas ferroadas doem, ardem, mas normalmente não oferecem risco grave, a menos que a pessoa seja alérgica”, explicou o cientista Jerome Piniti, do Instituto de Pesquisa do Golfo do Maine, ao canal WMTW.

Segundo especialistas, os sintomas de um contato com os tentáculos incluem irritação na pele, ardor, inchaço e, em casos mais graves, náusea, confusão mental, tontura, dificuldade para respirar, dores musculares e até complicações cardíacas.

Apesar do aspecto assustador, a água-viva gerou comentários bem-humorados nas redes sociais.





“Achei que fosse um enorme coágulo de sangue”, escreveu um usuário. Outros compararam a criatura a “uma peruca do Trump” ou até à “sogra” de alguém.

As autoridades reforçam que, em caso de nova aparição, a orientação é observar à distância e acionar a equipe de salvamento.