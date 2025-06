Reprodução/WIKICOMMONS Aeroporto de Yamagata, no Japão

Um urso-negro invadiu a pista do aeroporto de Yamagata, no norte do Japão, nesta quinta-feira (26). A presença do animal levou ao cancelamento de voos e o fechamento das operações para passageiros durante todo o dia. As informações são da AFP.

A pista foi bloqueada imediatamente após o primeiro relato sobre o urso, ainda no início da manhã.

A "visita" do animal causou atrasos em pelo menos quatro voos, com espera de até uma hora. Por volta do meio-dia, ele reapareceu, desta vez correndo pela pista, e funcionários do aeroporto tentaram guiá-lo para fora com um carro. A operação não deu certo, e o aeroporto teve que fechar novamente, desta vez cancelando 12 voos.

"Dada a situação, não há como receber pousos agora", disse à AFP o funcionário Akira Nagai, que informou que o aeroporto ficaria fechado até às 20h (8h no Brasil).

Além do cancelamento das operações, foi montada uma equipe de segurança no aeroporto. Policiais cercaram as imediações e caçadores foram acionados para tentar capturar o animal, que continua solto em alguma área do terminal.

Casos como esse têm se tornado recorrentes no Japão. Nos 12 meses até abril de 2024, 219 pessoas foram atacadas por ursos, e seis morreram. No mês passado, a aparição de um urso levou ao encerramento antecipado de um torneio de golfe no centro do país.





Especialistas ouvidos pela AFP explicam que as mudanças climáticas e o envelhecimento da população japonesa, que leva ao esvaziamento de zonas rurais, forçam os ursos a se aventurar em áreas urbanas em busca de alimento e abrigo.