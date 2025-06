Dominic Sherony/Reprodução Marlin branco (Tetrapturus albidus) na Carolina do Norte





Durante pescaria em alto-mar na Louisiana, nos Estados Unidos, um homem de 31 anos foi atingido por um marlim branco que perfurou sua garganta e a base do crânio com o bico. Caso é considerado inédito na medicina.

O acidente ocorreu quando ele tentava soltar o anzol do peixe de aproximadamente 27 quilos, e o animal saltou da água, atingindo-o na boca e lançando-o de volta ao barco.

Ele foi levado ao hospital de helicóptero, com sangramento pela boca e dores intensas no pescoço e na coluna.

Apesar de a radiografia inicial não indicar anomalias, a persistência da dor fez com que os médicos solicitassem uma tomografia.

O exame revelou um objeto em forma de cunha alojado no canal espinhal, atravessando a garganta até o forame magno, a abertura na base do crânio por onde passa a medula espinhal. O fragmento era a ponta quebrada do bico do peixe.

Cirurgia e recuperação

O paciente passou por cirurgia sob anestesia geral para remover o fragmento. O pedaço retirado media cerca de 3,5 centímetros.

Após a operação, ele recebeu cinco tipos de antibióticos para prevenir infecções bucais e de origem marinha.

O homem teve alta oito dias depois e seguiu o tratamento com antibióticos por mais duas semanas.

Na última consulta, ele já havia se recuperado completamente, sem sintomas neurológicos.





Caso inédito na medicina

Segundo o relatório do caso, essa é a primeira ocorrência registrada de lesão no forame magno causada por um peixe.

Situações envolvendo objetos penetrantes no crânio são raras, mas já foram descritas em registros médicos desde o século 19, como no caso de Phineas Gage, em 1848, que sobreviveu a uma barra de ferro atravessando seu crânio.

Desde então, já houve lesões causadas por objetos como bicos de lata, ganchos de crochê e até tridentes.