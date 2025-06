Reprodução X Centro Comercial Parquesur é evacuado após assalto violento a joalheria

O centro comercial Parquesur, um dos maiores da Comunidade de Madrid, foi parcialmente evacuado nesta segunda-feira (23) após um assalto violento a uma joalheria. O crime aconteceu por volta das 11h da manhã (6h no horário de Brasília), em plena luz do dia.

De acordo com a polícia, dois criminosos encapuzados usaram um Audi preto para arrombar a entrada principal do shopping, invadindo o local com o veículo e avançando pelos corredores até a joalheria Jolfer. Um dos assaltantes quebrou as vitrines e levou diversas joias em poucos minutos. Após a ação, ambos fugiram no mesmo carro.

Segundo testemunhas e autoridades locais, os assaltantes usaram um Audi preto para arrombar a entrada principal do centro comercial, avançando com o carro pelos corredores até a joalharia Jolfer. Um dos criminosos quebrou vitrines e levou diversas joias em uma ação rápida e coordenada. Em seguida, ambos fugiram do local com o mesmo veículo.

A direção do centro comercial acionou imediatamente os serviços de segurança, que ordenaram a evacuação total do edifício como medida preventiva. Apesar do susto e da violência do ato, ninguém ficou ferido.

A Polícia Nacional assumiu a investigação e já está analisando as imagens das câmeras de videovigilância para identificar os assaltantes. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

O valor exato dos bens roubados ainda está sendo calculado, mas estima-se que o prejuízo seja significativo, dada a quantidade de peças levadas. As autoridades estudam agora medidas para reforçar a segurança do centro comercial, incluindo a instalação de barreiras anti-invasão nas entradas principais.

A joalharia atacada permanece fechada e sob perícia, enquanto o centro comercial reabriu parcialmente após a inspeção da polícia e dos bombeiros, que avaliaram possíveis danos estruturais causados pelo impacto do veículo.

...