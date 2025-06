Reprodução Ursos fogem de zoológico no Reino Unido e invadem loja de mel

Dois ursos conseguiram fugir de seu recinto no zoológico Wildwood Devon, no Reino Unido, e foram direto para um destino inusitado: a loja de guloseimas do próprio local que vendia, entre outras coisas, mel.

De acordo com reportagem do jornal britânico The Sun, Mish e Lucy são dois ursos marrons europeus com cerca de 1,80 m de altura e 30 kg cada. Eles foram flagrados por câmeras de segurança bisbilhotando os suprimentos do local.

Não demorou para que os animais começassem a devorar parte de uma nova entrega de alimentos, que havia chegado apenas uma hora antes.

A dupla rasgou caixas, revirou potes e comeu mel e manteiga de amendoim, além de outros petiscos.

"Eles foram direto para as caixas, rasgaram os contêineres e também quebraram um pote de manteiga de amendoim", contou Mark Habben, diretor de operações do zoológico, ao The Sun.

O episódio aconteceu no Escot Park, próximo a Exeter, e mobilizou a equipe do zoológico e a polícia local. Apesar do susto, ninguém se feriu e os ursos não ofereceram risco aos visitantes, que foram levados para prédios seguros durante a operação.

Segundo uma porta-voz do zoológico, "Mish e Lucy foram calmamente reconduzidos ao recinto em cerca de uma hora e depois tiraram um cochilo".

Direto da Albânia

Os ursos chegaram ao zoológico em 2022, após serem encontrados ainda filhotes em 2019, abandonados pela mãe nas montanhas da Albânia. Antes de chegarem ao Reino Unido, passaram por um abrigo temporário na Bélgica.

Desde então, a dupla conquistou o carinho do público e vive em um recinto avaliado em cerca de 100 mil libras, projetado para ser o mais natural possível.





Agora, o zoológico investiga como os animais conseguiram sair. A principal suspeita é que eles tenham passado por um portão destrancado.