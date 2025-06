Reprodução Juliana Marins momentos antes de queda próximo a um vulcão na Indonésia

O governo brasileiro informou, em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, que acompanha a situação da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que desapareceu após sofrer uma queda durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia(veja a nota completa mais abaixo).

No informe publicado na noite de domingo (22), o Itamaraty informou que cobrou os reforços das autoridades locais, que mobilizaram agentes do "no mais alto nível" para as buscas. Além disso, o órgão enviou dois representantes da embaixada ao local do acidente para acompanhar pessoalmente as operações de resgate.

O Itamaraty também afirmou que o embaixador do Brasil em Jacarta entrou em contato direto com os diretores da Agência de Busca e Salvamento e da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia.

"As equipes de resgate enfrentam dificuldades devido às condições meteorológicas e à baixa visibilidade", diz a nota.

Vale ressaltar que a família de Juliana confirmou que ela foi localizada e as operações de resgate retomadas nesta segunda-feira (23), mas ainda não terminaram. A região onde o acidente ocorreu é remota, e o acesso é ainda mais difícil devido às condições climáticas do local.

Entenda o caso

A publicitária Juliana Marins desapareceu na madrugada da última sexta-feira (20) durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A brasileira, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, fazia parte de um grupo de turistas que começaram a subir até o cume da montanha por volta das 2h da manhã (horário local).

Juliana sofreu uma queda de cerca de 300 metros, próximo ao ponto mais alto do vulcão, a mais de 3.000 metros de altitude. Imagens captadas por um drone de outro grupo de turistas mostram a jovem sentada em uma encosta, ferida e sem conseguir se mover, por volta das 17h10 do sábado (22).





De acordo com relatos de testemunhas, Juliana estava sem os óculos de grau, essenciais para sua visão, já que tem cerca de cinco graus de miopia. Além disso, ela usava apenas calça jeans, camiseta, luvas e tênis, sem agasalho suficiente para enfrentar o frio da montanha à noite.

Nota do Itamaraty

Equipes do Agência de Busca e Salvamento da Indonésia iniciaram há pouco o terceiro dia do esforço de resgate de turista brasileira no Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado na ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de distância de Jacarta. De acordo com informações recebidas pela equipe, a turista teria caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do vulcão.

Desde que acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, o que permitiu o envio das equipes de resgate para a área do vulcão onde ocorreu a queda, em região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo. O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com Diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos. Dois funcionários da embaixada deslocam-se hoje para o local com o objetivo de acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que foi dificultado, no dia de ontem, por condições meteorológicas e de visibilidade adversas.

O Ministro das Relações Exteriores, em nome do governo brasileiro, também iniciou contatos de alto nível com o governo indonésio com o objetivo de pedir reforços no trabalho de buscas na cratera do Mount Rinjani.