Um festival de música na França terminou em pânico neste sábado (21), após pelo menos 145 pessoas serem atacadas com seringas contendo substâncias ainda desconhecidas. Segundo o jornal 'Le Monde', a maioria das vítimas são adolescentes, especialmente meninas.

Os ataques aconteceram durante o 'Fête de la Musique', tradicional evento gratuito que celebra o Dia Mundial da Música em diversas cidades do país, incluindo Paris e Metz. Em meio às apresentações de artistas profissionais e amadores, suspeitos encapuzados e armados com seringas teriam abordado as vítimas de forma aleatória, causando ferimentos e deixando dezenas de pessoas em estado de choque.

Em Metz, no nordeste da França, o primeiro caso foi registrado por volta das 21h15 (horário local), na Rua do Palais, de acordo com o prefeito François Grosdidier. Graças a imagens de segurança, a polícia conseguiu localizar um dos suspeitos pouco depois. O homem foi detido e encaminhado à Justiça.

"Esperamos que as investigações, principalmente com a análise do celular dele, levem à identificação de outros autores" , disse o prefeito.

Ao todo, 12 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos ataques, segundo o Ministério do Interior da França. Entre os detidos, há adolescentes que estariam ligados a cerca de 50 das vítimas. Em Paris, a polícia investiga ao menos 13 casos semelhantes.

Apesar de alertas circularem nas redes sociais, como Snapchat, o público compareceu em massa ao festival. Apenas na cidade de Metz, cerca de 50 mil pessoas participaram das celebrações. Em todo o país, milhões de pessoas foram às ruas para acompanhar os shows.

O Ministério do Interior informou que algumas vítimas relataram mal-estar logo após os ataques e foram levadas a hospitais para exames toxicológicos. Até o momento, as autoridades não confirmaram quais seriam as substâncias presentes nas seringas.