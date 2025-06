Reprodução Irã vota por fechar Estreito de Ormuz e ameaça mercado global





O Parlamento do Irã votou pelo fechamento do Estreito de Ormuz, um canal marítimo vital por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial diariamente. As informações são do NY Post .

A medida, que pode bloquear o equivalente a US$ 1 bilhão em embarques de petróleo por dia, deve provocar um aumento acentuado nos preços globais do óleo.

A decisão entrará em vigor após aprovação final do Conselho Supremo do Irã, que, segundo a emissora estatal Press TV, deve se pronunciar até a noite deste domingo.

A medida representa uma escalada significativa em resposta aos ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. “Será feita sempre que for necessário” , declarou no domingo o comandante da Guarda Revolucionária, Esmail Kosari.

O Estreito de Ormuz conecta o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico e é considerado um dos pontos mais críticos para o tráfego marítimo mundial.

Em seu trecho mais estreito, tem apenas 32 km de largura. As faixas de navegação (que são profundas o suficiente para a passagem de navios) têm menos de 3 km de largura em cada direção, o que as torna altamente vulneráveis a ataques e bloqueios.

O canal é raso, o que aumenta o risco de minas subaquáticas, e a proximidade com a costa facilita ataques com mísseis ou interceptações por barcos-patrulha e helicópteros.

Embora o Irã não tenha autoridade legal para bloquear o tráfego no estreito, qualquer tentativa de impedir o acesso provavelmente enfrentaria forte reação internacional. Navios da Quinta Frota dos EUA e de outras marinhas ocidentais patrulham a região continuamente.

O estreito é limitado ao norte pelo Irã e ao sul por Omã e pelos Emirados Árabes Unidos. A maior parte do petróleo exportado por países como Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e os próprios Emirados Árabes passa por essa via estreita.

A Ásia será a região mais afetada em caso de fechamento, já que países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul dependem fortemente das importações de petróleo que atravessam o Estreito de Ormuz.

A China, maior compradora de petróleo iraniano e parceira estratégica de Teerã, seria particularmente impactada, inclusive no campo diplomático, pois já usou seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para barrar sanções contra o Irã.

Apesar de visar os EUA e aliados, a medida também afetaria gravemente a economia iraniana.





O Irã já interferiu no tráfego marítimo na região em outras ocasiões. Em abril de 2023, apreendeu um navio cargueiro ligado a Israel, alegando violação de normas marítimas. No mesmo mês, capturou um petroleiro com destino aos EUA. Em 2022, manteve dois petroleiros gregos detidos por seis meses, em retaliação à apreensão de petróleo iraniano por autoridades gregas e americanas.

Nos últimos anos, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, também conseguiram interromper o tráfego no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, com o uso de drones e mísseis. De acordo com a Clarkson Research Services, o tráfego marítimo na região caiu 70% em junho, em comparação com a média de 2022 e 2023.

Com isso, muitas embarcações foram obrigadas a contornar o extremo sul da África, em vez de passar pelo Canal de Suez, o que encarece e prolonga significativamente as rotas entre Europa e Ásia.