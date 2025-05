Laurel County (Ky) Fiscal Court Tempestade causa estragos nos EUA

Pelo menos 21 pessoas morreram após fortes tempestades atingirem o Meio-Oeste dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (16), com destaque para um tornado devastador que causou um evento de "múltiplas vítimas" no sudeste do Kentucky.

As autoridades ainda buscam sobreviventes entre os escombros.

Segundo o governador Andy Beshear, o estado do Kentucky contabiliza ao menos 14 mortos, nove deles no condado de Laurel, onde um tornado atingiu uma área rural e destruiu diversas estruturas. “Infelizmente, esse número deve aumentar. Por favor, orem pelas famílias afetadas”, escreveu o governador em uma rede social.

De acordo com o jornal CBS News, o tornado passou pela região pouco antes da meia-noite e chegou até o aeroporto de London Corbin. De acordo com o xerife John Root, a busca por sobreviventes continua. Um abrigo de emergência foi montado em uma escola da região, que também recebe doações.

O prefeito de London, Randall Weddle, descreveu o cenário como devastador. “Vidas foram transformadas esta noite. Nunca vi algo assim.”

Outras regiões também sofreram com os temporais

Além do Kentucky, os temporais deixaram sete mortos no Missouri, incluindo cinco em St. Louis e dois em Scott County. Na cidade, mais de 5 mil residências foram danificadas. Um hospital local recebeu entre 20 e 30 feridos, alguns em estado grave.

Ainda de acordo com a CBS News, um tornado tocou o solo entre as 14h30 e 14h50 (horário local) em Clayton, atingindo a região de Forest Park, onde ficam o Zoológico de St. Louis e marcos históricos da cidade. A igreja Centennial Christian Church foi parcialmente destruída e uma mulher morreu no local.

Na região, o caos também afetou o trânsito, com árvores e semáforos derrubados. O Zoológico de St. Louis informou que permaneceria fechado neste sábado por conta dos danos, mas garantiu que todos os animais e funcionários estão seguros.

Calor extremo e blecautes

Enquanto o norte era atingido por ventos e tornados, o estado do Texas enfrentava uma onda de calor intensa. As tempestades também deixaram centenas de milhares de pessoas sem energia na região dos Grandes Lagos.

As autoridades meteorológicas ainda investigam a extensão dos danos e a confirmação dos tornados, mas os relatos e imagens confirmam a violência do sistema que varreu o centro do país.