Um jacaré de cerca de 1,80m foi flagrado caminhando tranquilamente pelos arredores de um motel na Virgínia, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (16). A cena inusitada surpreendeu os policiais que atenderam ao chamado e fizeram o registro. As informações são do NY Post.

O réptil foi visto perambulando sem rumo pelo lado de fora de um motel no condado de Fairfax, a cerca de 30 quilômetros de Washington, capital dos EUA.

Turistas em pânico ligaram para a polícia após encontrarem o animal do lado de fora da porta de seus quartos. Agentes do Condado de Fairfax chegaram ao local pouco depois da meia-noite e ficaram boquiabertos ao se depararem com o jacaré de quase dois metros.

A câmera corporal de um dos policiais registrou o momento exato em que ele parou abruptamente ao avistar o animal, aproximando-se cautelosamente até a borda da propriedade.

O agente permaneceu a poucos metros de distância e tentou estimar o tamanho do bicho, dizendo que, se se deitasse ao lado dele, o jacaré teria aproximadamente 1,80 metro.

Outros curiosos tentaram se aproximar enquanto o policial, surpreendentemente, conseguiu conduzir o réptil cooperativo para longe do motel.

"Eu traria seu cachorro para dentro", alertou o policial. "Tem um jacaré bem aqui."

"Eu sei, quero ver", respondeu a pessoa.

Segundo a polícia, o jacaré havia escapado do dono durante uma parada em uma área de descanso. O tutor levava o animal de estimação, com escamas e tudo, de Nova York até um zoológico na Carolina do Norte.

Mesmo após o reencontro com o dono, a lei da Virgínia determinou que ambos fossem retirados do condado.

De acordo com o Código da Virgínia, é contravenção manter um réptil exótico de forma que permita sua fuga, ou permitir conscientemente que ele circule livremente.

O Condado de Fairfax também proíbe a posse de animais considerados exóticos, salvo exceções específicas, como passeios com elefantes, conforme consta no site oficial do condado.

Em março, o Zoológico da Virgínia precisou desmentir um boato de que um de seus gorilas havia escapado, após moradores confundirem o mascote do local com um primata de verdade.

No ano passado, um rebanho de cabras e ovelhas fugitivas causou confusão ao invadir uma rodovia interestadual.