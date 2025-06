Reprodução Polícia Civil do Rio prendeu Zhaohu Qiu, de 35 anos





O chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, foi preso nesta segunda-feira (16) em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é acusado de assassinar Marcelle Júlia Araújo da Silva , de 18 anos, encontrada morta no sábado (14) em uma casa na comunidade Beira Rio, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

O corpo da jovem estava enrolado em uma lona azul e foi parcialmente devorado por cães, segundo informações da polícia.

O imóvel onde o cadáver foi localizado pertence ao suspeito e estava desocupado para reformas. Após o crime, ele fugiu do local.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios da Capital(DHC) do Rio de Janeiro e a Polícia Civil de São Paulo.

Após diligências da DHC, os agentes descobriram que o suspeito havia deixado o Rio e se deslocado para o estado paulista, o que levou à articulação com a polícia local para efetuar a captura.

Investigação e ação conjunta das polícias

De acordo com as investigações, Marcelle estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (12). Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a jovem chegando ao imóvel de bicicleta. As informações foram confirmadas pelo Portal iG.

Na manhã do mesmo dia, o suspeito foi flagrado saindo da residência com um carrinho coberto por uma lona semelhante à que envolvia o corpo da vítima.

Testemunhas ouvidas durante a apuração relataram que Zhaohu, também conhecido como Xau, tinha comportamento obsessivo em relação à jovem, mas não era correspondido.

A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito no sábado (14), e ele passou a ser procurado pela polícia.

Com base em diligências feitas pela DHC, foi possível rastrear a fuga do acusado para o estado de São Paulo. A Polícia Civil paulista foi acionada e auxiliou na captura do homem, realizada no município de Carapicuíba, na região metropolitana.





Reação ao caso

Nas redes sociais, amigos e familiares da vítima manifestaram indignação com o crime.

“ Marcelle era filha, namorada, amiga e uma mulher que não merecia ter a vida tirada dessa forma cruel. Ele planejou tudo: como atrair, como matar, como esconder e como tentar sair impune. Depois de tudo, ainda deixou o corpo dela para os cães, a tornando irreconhecível ”, escreveu uma amiga.