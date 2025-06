Blue Ash Police Department O motorista tentou afastar a cigarra barulhenta, mas acabou saindo da estrada





Um motorista de Ohio surtou ao volante quando uma cigarra rebelde voou para dentro de seu SUV, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e capotasse enquanto tentava desesperadamente espantar o intruso alado. As infrmações são do NY Post.

O acidente inusitado aconteceu na tarde de quarta-feira, quando o inseto entrou pela janela aberta do Kia Sorento de um homem de 37 anos, que trafegava por Blue Ash, a cerca de 22 quilômetros ao nordeste de Cincinnati, segundo um relatório de acidente obtido pelo USA Today.

Em pânico, o motorista tentou afastar a cigarra barulhenta, mas acabou saindo da estrada, colidindo com um poste e capotando o carro prateado, que tombou sobre o lado do passageiro.

“Estamos todos bem cientes de que essas cigarras incômodas não respeitam o espaço pessoal, nem mesmo enquanto dirigimos”, publicou o Departamento de Polícia de Blue Ash em sua página no Facebook.

“Talvez seja uma boa ideia manter os vidros fechados pelas próximas semanas. Como é possível ver, um ataque de cigarra pode ser perigoso.”

A polícia também compartilhou uma foto do carro danificado tombado de lado, com o para-brisa estilhaçado e os airbags aparentemente acionados.

Apesar do susto, o motorista saiu ileso, embora os policiais tenham brincado dizendo que a "barulhenta suspeita fugiu do local".





Especialistas alertam que bilhões de cigarras da espécie periódica Brood XIV devem emergir neste ano em 13 estados americanos, incluindo Nova York, Virgínia, Pensilvânia e Ohio.

Esses insetos de olhos vermelhos são os segundos maiores entre as cigarras periódicas, uma espécie que passa anos no subsolo como ninfa, alimentando-se da seiva de árvores, até emergir quando a temperatura do solo atinge 18 graus Celsius.