Reprodução Acidente de avião no Kansas

Dois homens ficaram feridos na tarde desta terça-feira (17) após o avião em que estavam cair em cima de um hangar, dentro do New Century AirCenter, no Kansas, Estados Unidos. A aeronave, um modelo Beechcraft King Air 90, acabou atingindo o telhado do galpão momentos depois de receber autorização para pousar.

De acordo com as autoridades locais, os dois ocupantes eram o piloto e um aluno em treinamento. Eles conseguiram sair da aeronave sem ajuda, com apenas ferimentos leves, e foram levados a um hospital da região. Ambos estão fora de perigo.

O impacto causou susto no aeroporto e mobilizou equipes de resgate. Segundo Bryan Johnson, diretor da Comissão Aeroportuária do Condado de Johnson, o acidente poderia ter terminado de forma muito mais grave.

“Felizmente, eles conseguiram sair por conta própria e os ferimentos não foram graves” , disse em entrevista à imprensa local.

Informações de plataformas de monitoramento aéreo apontam que o avião tinha decolado cerca de 15 minutos antes da queda. A Administração Federal de Aviação (FAA) vai investigar o que provocou o acidente.