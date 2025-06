Reprodução/Natasha Leoni Alok no Parque do Povo













O São João de Campina Grande, ganhou um toque especial de tecnologia e emoção no último sábado (14). O DJ Alok foi a principal atração da noite no Parque do Povo e arrastou uma multidão para o centro da festa, com um show vibrante, repleto de luzes, música eletrônica e um momento que ficará marcado na memória dos presentes: uma homenagem grandiosa a Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião.







Durante sua apresentação, Alok surpreendeu o público ao incluir em seu setlist uma versão remixada de “O Cheiro da Carolina”, um dos maiores clássicos de Gonzaga.

Mas o que realmente encantou os milhares de espectadores foi o espetáculo aéreo protagonizado por mais de 300 drones, que tomaram o céu de Campina Grande com coreografias sincronizadas ao som da música.

As luzes formaram imagens marcantes da cultura nordestina e do São João: o rosto de Luiz Gonzaga, uma sanfona estilizada, bandeirinhas coloridas e outros ícones juninos emocionaram o público, que registrou o momento com aplausos, celulares e lágrimas nos olhos.

A tecnologia se uniu à tradição para exaltar a força da cultura nordestina em pleno coração da Paraíba.

A homenagem de Alok não apenas uniu sintonia com o espírito da festa, como também mostrou respeito às raízes do forró e à importância histórica de Luiz Gonzaga na música brasileira.