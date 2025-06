Reprodução/Polícia Minnesota Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota divulgou fotos do suspeito: Vance Luther Boelter, de 57 anos





As autoridades de Minnesota, nos Estados Unidos, identificaram o suspeito de atirar contra parlamentares democratas do estado e matar uma deputada, durante a madrugada deste sábado (14).

O homem foi identificado pelo Departamento de Apreensão Criminal do Minnesota como Vance Luther Boelter, de 57 anos.

O escritório de investigações também divulgou à imprensa e em suas redes sociais imagens de Boelter vestido com jaqueta e chapéu de cowboy, que, de acordo com Drew Evans, superintendente do departamento, foram captadas neste sábado.

As informações foram divulgadas pela imprensa local.

Vestido de policial, o homem matou a tiros a deputada Melissa Hortman e seu marido, Mark. Depois, na cidade vizinha, disparou também contra o senador John Hoffman e sua esposa Yvette. Ambos sobreviveram.

Os crimes aconteceram nas cidades vizinhas de Brooklyn Park e Champlin.

Ele fugiu a pé e ainda não foi encontrado.





Mais tarde, a polícia localizou seu veículo e encontrou, no seu interior, uma lista com nomes dos parlamentares que foram alvos do ataque.

Também estavam nesta lista os nomes do governador de Minnesota, Tim Walz; da deputada Ilhan Omar, da senadora Tina Smith e do procurador-geral do estado, Keith Ellison

O governador afirmou que as buscas pelo suspeito continuam.