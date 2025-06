Reprodução TikTok Vídeo impressionante mostra tubarão atacando jet ski





Um tubarão nadava ao lado de um jetski em movimento no litoral de Connecticut, nos Estados Undos. Apararentemente estava tranquilo, mas conforme o veículo aumentou a velocidade, o animal deu um pulo e tentou morder o condutor, que gravou todo o momento.

O turista Russell Kieslich estava passeando com seu jetski quando viasualizu uma visita um tanto perigosa: um enorme tubarão.

Em determinado momento, Kieslich decidiu seguir em frente e ir mais para frente no mar, quando teve a surpresa de quase ser atacado pelo animal.

Após o ataque que, felizmente, não deu certo, Kieslich deu risada da situação e seguiu em frente.

Situação incomum

As praias de Connecticut não têm fama de ataques de tubarões ou outros animais marinhos.





Inclusive, desde 1900 só há dois registros de mordidas de tubarão no litoral de Connecticut.

No caso de Kieslich, as autoridades não foram chamadas e ele seguiu no passeio.

Confira o vídeo: