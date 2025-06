Reprodução Mauro Cid (E) e Gilson Machado (D)





O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira (13), no Recife (PE), sob suspeita de tentar ajudar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro(PL), a obter um passaporte português. Segundo a Polícia Federal, a ação teria como objetivo viabilizar a saída de Cid do país. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A prisão ocorre três dias após a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de investigação contra Machado.

As suspeitas envolvem uma suposta atuação do ex-ministro junto ao Consulado de Portugal no Recife, em maio de 2025, em favor de Cid, que é delator de investigações contra o ex-presidente Bolsonaro.

Ainda de acordo com a PF, arquivos encontrados no celular de Cid mostram que ele tentou obter a cidadania portuguesa já em janeiro de 2023.

O próprio Gilson, no entanto, havia declarado antes da prisão que apenas fez uma ligação ao consulado para tentar agendar a renovação do passaporte do pai.

Gilson Machado foi ministro do Turismo entre 2020 e 2022, durante o governo Bolsonaro. Também presidiu a Embratur e atuou como secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Nas eleições de 2022, disputou o Senado por Pernambuco e terminou em segundo lugar, com 1,3 milhão de votos. Em 2024, concorreu à prefeitura do Recife pelo PL e obteve quase 14% dos votos válidos.