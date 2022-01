Reprodução Criança é atacada por tubarão nesta sexta-feira, 28

Na manhã desta sexta-feira, 28, uma criança de oito anos foi atacada por um tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. Segundo informações do "G1", a menina de São Paulo, foi mordida no pé e levada, na caçamba de um carro, para um hospital da região.

O ataque aconteceu enquanto a criança estava com o pai na praia, que faz parte do Parque Nacional Marinho. Ela foi socorrida por monitores do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e militares do Corpo de Bombeiros.

A criança, que não teve o nome divulgado, foi levada para o Hospital São Lucas, que ainda não forneceu informações sobre o estado de saúde da paciente.

Segundo o "G1", um avião de salvamento foi enviado ao local para fazer a transferência da paciente para Recife, capital de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que, até a chegada da UTI aérea, a criança está sendo estabilizada e recebendo a devida assistência médica.