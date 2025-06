Redes sociais sobrevivente do acidente aéreo na Índia

O britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, foi o único passageiro a sobreviver ao acidente com o voo AI171 da Air India, que caiu logo após decolar da cidade de Ahmedabad, na manhã desta quarta-feira (12). A aeronave, um Boeing 787 Dreamliner, seguia para Londres com 242 pessoas a bordo e colidiu com uma área residencial, provocando uma das maiores tragédias aéreas dos últimos anos.

Vishwash estava na poltrona 11A, próxima à asa esquerda do avião. Segundo relatos, ele acordou coberto de destroços, com ferimentos no peito, nos olhos e nos pés. Em estado de choque, conseguiu se arrastar até a rua, onde foi socorrido por moradores locais.

"Houve um estrondo, e tudo virou fumaça e fogo. Lembro de mãos me puxando e de vozes dizendo que eu ia ficar bem. Ainda não sei como estou vivo”, disse o sobrevivente, em entrevista do hospital onde permanece internado.

Mais de 200 mortos e cenário de destruição

O impacto destruiu parte da aeronave e atingiu alojamentos médicos nas proximidades do aeroporto. De acordo com as autoridades indianas, o número oficial de mortos já ultrapassa 200, incluindo moradores da região. Equipes de resgate continuam atuando no local.

A Air India, junto ao grupo Tata, ofereceu apoio financeiro às famílias das vítimas e ao sobrevivente. O Ministério da Aviação Civil da Índia afirmou que uma investigação internacional está em andamento, com o apoio da NTSB dos Estados Unidos e da CAA do Reino Unido.

Investigação em andamento

As causas do acidente ainda não foram confirmadas, mas registros iniciais apontam para uma possível falha nos sistemas de controle de voo. As caixas-pretas já foram recuperadas e serão analisadas por especialistas.

“Estou vivo por um motivo”. Mesmo diante da dor, Vishwash demonstrou gratidão e resiliência. "Sinto culpa por estar aqui quando tantos se foram. Mas também sei que fui poupado por um motivo. Quero honrar cada uma das vidas perdidas”, declarou.