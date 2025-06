Reprodução Radyel Kelvin Lima da Silva





Um menino de sete anos morreu nesta segunda-feira (2) após se ferir com uma linha de cerol no bairro Jardim Zara, zona Norte de Ribeirão Preto, em São Paulo.

De acordo com a EPTV, a criança havia saído de casa para andar de bicicleta depois da escola, quando encontrou uma pipa no caminho. Ao pegar o brinquedo, enrolou a linha no corpo, entre o peito e o pescoço. A linha, com cerol, acabou se enroscando na bicicleta e causou um ferimento grave.

A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

Radyel Kelvin Lima da Silva era aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor José Rodini Luiz. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas foram suspensas nesta terça-feira (3) como forma de luto e solidariedade à família e à comunidade escolar.

Ao Portal iG, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que irá intensificar a fiscalização no comércio do bairro para coibir a venda de linhas com cerol ou outros materiais cortantes.