Reprodução/redes sociais Momentos antes da aeronave cair e explodir





Imagens mostram o momento em que um avião comandado por um piloto "altamente qualificado" despencou e caiu durante um show aéreo na África do Sul, de acordo com o jornal americano New York Post. A exibição no evento “ West Coast Saldanha Bay Air Show ”, na cidade de Saldanha, era assistida por centenas de espectadores, no último sábado (22).

James O'Connell, um renomado piloto de testes, morreu após perder altitude repentinamente durante uma das manobras finais com a aeronave Impala Mark 1. O registro feito por um telespectador durante o evento mostra o avião realizando manobras acrobáticas antes de mergulhar subitamente.

O piloto ainda inicia uma recuperação da atitude, mas desaparece atrás de uns galpões, em área gramada.

Veja:





Aeronave explodiu

O avião explodiu ao tocar o chão, deixando uma coluna de fumaça espessa no local. Ninguém que estava em solo ficou ferido. Segundo o NY Post, o comentarista do show aéreo, Brian Emmenis, relatou que não houve sinal de tentativa de ejeção. “A multidão ficou atrás das barreiras, completamente chocada”, acrescentou.

Os médicos encontraram os destroços do avião de guerra "em chamas", informou a diretora do West Coast Medical Rescue , Elowayne Gouws, ao News 24. O'Connell foi declarado morto no local.





A Autoridade de Aviação Civil e o Air Show South Africa estão investigando a causa do acidente. O'Connell foi lembrado como um piloto "altamente qualificado e respeitado", disseram autoridades do evento.

“Neste momento, nenhum detalhe adicional pode ser confirmado até a conclusão da investigação”, afirmou o show aéreo, em comunicado. "Os organizadores expressam suas condolências à família, amigos e colegas de O'Connell."