Wikimedia Commons Avião da Ryanairs





Um voo da Ryanair de Berlim para Milão precisou fazer um pouso de emergência no sul da Alemanha, na noite de quarta-feira (4), após uma forte turbulência ferir nove pessoas, informaram as autoridades locais.

A aeronave, que transportava 179 passageiros e seis tripulantes, enfrentou uma turbulência extrema por volta das 20h30 (horário local), o que levou o piloto a desviar para o Aeroporto de Memmingen, na Baviera.

Oito passageiros e um membro da tripulação ficaram feridos durante o incidente. Três deles foram levados ao hospital em Memmingen, enquanto os demais receberam atendimento ambulatorial no próprio aeroporto e foram liberados. Por precaução, todos os passageiros passaram por avaliação médica realizada pelos serviços de emergência.

As autoridades não autorizaram que o avião seguisse viagem, e a Ryanair providenciou transporte terrestre de ônibus até Milão, que fica a aproximadamente 380 quilômetros ao sul de Memmingen.

Em comunicado, a Ryanair informou:

“O voo FR8, de Berlim para Milão, no dia 4 de junho, foi desviado para Memmingen após enfrentar uma turbulência. O comandante solicitou assistência médica antes do pouso, que ocorreu normalmente. Para levar os passageiros ao destino final o mais rápido possível, organizamos transporte alternativo de Memmingen a Milão ainda na noite de quarta-feira, além de um voo de substituição na manhã seguinte. Pedimos sinceras desculpas aos passageiros afetados por esse desvio.”

O serviço meteorológico nacional da Alemanha havia emitido alertas sobre risco de tempestades, ventos fortes e granizo na região.

Em outras partes do sul da Alemanha, tempestades causaram danos a várias residências em Ulm, no estado de Baden-Württemberg, segundo a agência de notícias alemã DPA. No distrito de Donaustetten, ventos fortes arrancaram telhados de casas geminadas, tornando-as inabitáveis. Felizmente, não houve registro de feridos. As autoridades acreditam que um pequeno tornado ou tromba d'água tenha causado os danos, e o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) investiga o caso.

Chamados de emergência relacionados às tempestades também vieram de outras regiões do sul do país, com registros de árvores caídas e inundações em porões.

O DWD emitiu novo alerta para quinta-feira (5), prevendo mais tempestades com possibilidade de granizo, ventos fortes e chuvas localizadas e intensas.

O mau tempo também afetou o esporte. A semifinal da Nations League entre Alemanha e Portugal, realizada em Munique, foi atrasada em 10 minutos por causa de uma tempestade de granizo na noite de quarta-feira.

Após o início da partida, o jogo foi eletrizante, com a Alemanha pressionando e obrigando o goleiro português Diogo Costa a fazer duas grandes defesas. Ainda no aquecimento, uma cena inusitada chamou a atenção: em meio à tempestade elétrica, Cristiano Ronaldo teve um rápido confronto com um jovem torcedor que invadiu o campo, sendo retirado pelos seguranças.





A Alemanha saiu na frente no começo do segundo tempo, com gol de cabeça de Florian Wirtz, alvo do Liverpool. Mas a reação de Portugal foi fulminante, com dois gols em cinco minutos. Francisco Conceição marcou um belo gol para empatar e, pouco depois, Cristiano Ronaldo fez seu 137º gol pela seleção, garantindo a vitória portuguesa.

Com isso, Portugal se classificou para a final, onde enfrentará Espanha ou França no domingo.