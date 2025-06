Patrick Coin Mamba-verde uma das espécies mais venenosas do mundo













A mamba-verde-oriental ( Dendroaspis angusticeps ) é uma das serpentes mais venenosas do mundo, conhecida por sua impressionante velocidade, comportamento esquivo e um veneno neurotóxico capaz de matar em poucas horas.

Nativa das florestas tropicais e áreas costeiras da África Subsaariana, especialmente em países como Tanzânia, Moçambique e África do Sul, essa cobra arborícola pode atingir até 2 metros de comprimento.

Seu corpo é esguio, cabeça achatada, presas frontais e com escamas de coloração verde vibrante que ajudam na camuflagem entre as copas das árvores.

Embora evite o contato com humanos, a mamba-verde torna-se extremamente perigosa quando acuada.

Seu veneno atua diretamente no sistema nervoso, provocando paralisia muscular, falência respiratória e, sem atendimento médico imediato, pode ser fatal. A mamba-verde é considerada menos agressiva que sua parente próxima, a mamba-negra, mas sua toxina é igualmente letal.

Foi justamente essa espécie que, em um trágico acidente, picou e matou o youtuber sul-africano Graham "Dingo" Dinkelman, de 44 anos.

Apaixonado por animais selvagens, Dinkelman produzia conteúdo educativo sobre répteis em suas redes sociais e era seguido por milhares de pessoas. Ele foi picado em casa.

Após um mês internado, veio a falecer em 26 de outubro de 2024, deixando esposa e três filhos.

Kirsty Dinkelman, sua companheira, compartilhou a perda nas redes sociais, enfatizando a dedicação do marido à preservação da fauna selvagem.





Serpente ou cobra: existe diferença?

Embora os dois termos sejam usados como sinônimos no Brasil, "serpente" é o nome técnico e científico para o grupo de répteis sem patas pertencentes à subordem Serpentes.

Já "cobra" é um termo popular, derivado do latim colubra, usado no cotidiano para se referir a essas mesmas criaturas. Ou seja, toda cobra é uma serpente, mas o termo "serpente" é mais apropriado em contextos acadêmicos ou científicos.

Youtuber sofreu choque anafilático

A morte de Dinkelman demonstra os riscos do contato com animais peçonhentos. Mesmo com conhecimento e experiência, a manipulação de espécies como a mamba-verde exige protocolos rígidos de segurança.

O episódio reforça a necessidade de respeito à natureza e à vida selvagem — por mais fascinante que ela seja.

Segundo o jornal The Telegraph, o veneno desencadeou um choque anafilático em Dingo.

Mantido em estado de coma, após 30 dias ele não resistiu. Dingo chegou a produzir vídeos sobre a cobra que acabaria provocando a sua morte.