Reprodução Imagens da explosão divulgadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia









Dois dias depois da ação surpresa com drones que destruiu 41 aviões de guerra russo, a Ucrânia voltou a atacar e, dessa vez, o alvo foi a ponte da Crimeia.

Nesta terça-feira (3), explosivos instalados debaixo d'água destruíram parte da estrutura. Veja imagens abaixo.

Desde a invasão russa no território ucraniano, em 2022, esta é a terceira vez que a ponte foi alvo dos ucranianos. A ponte é utilizada pelos russos para abastecer suas tropas.

A Crimeia é um dos pontos centrais da guerra deflagrada em 2022. A Rússia invadiu a península ucraniana em 2014 e reivindica como sua, apesar a região ser reconhecida internacionalmente como sendo da Ucrânia.

Um dos termos de Moscou para um cessar-fogo total na guerra é a anexação de 20% do território ucraniano, do qual faz parte da Crimeia, além de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, todos atualmente ocupados pelas tropas russas. Os ucranianos discordam.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) divulgou imagens do ataque à ponte e afirmou que a operação teve vários meses de preparo, com explosivos colocados nas bases de sustentação da estrutura por agentes do órgão.

Assista ao momento da explosão:





Em declaração após as explosões, o tenente-general Vasyl Maliuk, chefe do SBU, disse que “ a Crimeia é Ucrânia, e qualquer manifestação de ocupação [russa] receberá uma resposta dura da nossa parte".

Ainda de acordo com comunicado da SBU, foram usados 1.100 quilos de explosivos do tipo TNT na ação, que não deixou vítimas.





“ A ponte está em estado crítico após a explosão, porque os pilares submersos da ponte foram gravemente danificados ”, declarou o órgão, em comunicado.

Segundo a agência estatal russa RIA Novosti, o governo russo suspendeu o tráfego de veículos na ponte por causa da explosão. O tráfego marítimo também foi suspenso nas águas de Sevastopol, no sudeste da Crimeia.