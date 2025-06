Reprodução Turista danifica estátuas de guerreiros de terracota na China após pular cerca de museu





Duas estátuas de guerreiros de terracota , com cerca de 2 mil anos, foram danificadas depois que um turista pulou a cerca de um museu na China. As informações são do The Independent.

De acordo com autoridades de segurança pública, o homem, de 30 anos, visitava o museu que abriga o exército de terracota na cidade de Xi’an, na última sexta-feira (30), quando “pulou a grade de proteção e a rede de segurança e saltou”.

Segundo o comunicado, ele “empurrou e puxou” as estátuas, causando danos de “graus variados” em duas delas.





O homem, que segundo as autoridades sofre de transtornos mentais, foi detido pelos seguranças e retirado do museu.

O exército de terracota, formado por cerca de 8 mil estátuas, foi criado para guardar o túmulo do primeiro imperador da China e é considerado um dos maiores símbolos da sofisticação artística e militar da Antiguidade chinesa.

Assista ao momento: