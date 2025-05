Flickr / Gage Skidmore Donald Trump





Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos suspendeu, nesta quinta-feira (29), a liminar que havia bloqueado a maior parte das tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump sobre produtos importados.

A decisão restabelece provisoriamente a política tarifária anunciada no início de abril, que atinge mais de 180 países, inclusive o Brasil.

As chamadas “tarifas recíprocas” haviam sido contestadas por decisão do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York, no dia anterior.

O colegiado entendeu que o governo ultrapassou seus poderes ao invocar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977.

Segundo os juízes, déficits comerciais não caracterizam ameaça “incomum e extraordinária”, condição exigida para uso do dispositivo.

A reversão da liminar permite a retomada imediata das cobranças, mas o mérito da ação segue pendente. O processo tramita no Tribunal de Apelações para o Circuito Federal, com possibilidade de escalonamento até a Suprema Corte.

O governo norte-americano também avalia embasar futuras tarifas na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite sanções contra práticas comerciais consideradas desleais.

Dia da Libertação

Casa Branca/Reprodução Donald Trump assina decretos no Salão Oval, na Casa Branca





As tarifas foram anunciadas por Trump em 2 de abril, data que o ex-presidente batizou de “Dia da Libertação”. A alíquota básica é de 10% para a maioria dos produtos.

Há taxas específicas, como 30% para bens chineses e 25% para produtos selecionados do México e Canadá, relacionados ao combate ao fentanil. Automóveis, aço e alumínio continuam sujeitos a encargos anteriores, sustentados por outra legislação.

O argumento apresentado pela Casa Branca é que os déficits comerciais prejudicam a indústria americana.

Trump cita, entre outros exemplos, o Brasil, que aplica 18% de tarifa sobre o etanol importado dos Estados Unidos, enquanto os EUA cobram 2,5% sobre o produto brasileiro.

A política tarifária é justificada pelo governo como parte de um esforço para promover a reindustrialização do país.





Reações no mercado

A decisão do Tribunal de Comércio Internacional, na última quarta (28), causou reações imediatas no mercado. Houve recuperação nas bolsas americanas diante da suspensão das tarifas.

Com a reversão no dia seguinte, os indicadores voltaram a refletir incerteza. Analistas avaliam que o governo pode continuar utilizando instrumentos jurídicos alternativos para manter a estratégia de taxação.

Na esfera internacional, a União Europeia suspendeu a aplicação de medidas retaliatórias por 90 dias para negociar.

O Brasil, atingido pela tarifa de 10%, pretende recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio), embora a atuação da entidade esteja comprometida desde que os Estados Unidos bloquearam indicações ao seu órgão de apelação.

O governo brasileiro também analisa contramedidas, como a suspensão de patentes, prevista em projeto aprovado pelo Senado.

A OMC estima que a política tarifária dos EUA poderá reduzir em até 1% o volume de comércio global em 2025.

O risco de escalada nas disputas comerciais preocupa exportadores e fabricantes de diversas regiões. A China respondeu com tarifas que chegam a 125% sobre produtos norte-americanos, ampliando o impasse.

Disputa judicial

Empresas que já recolheram os tributos podem, caso a liminar original seja restabelecida por instâncias superiores, solicitar reembolso com correção.

A oscilação nas decisões judiciais e a estratégia de pressão negociada adotada pelo governo têm provocado instabilidade regulatória no comércio exterior.

A suspensão temporária da liminar, agora revertida, ocorreu pouco mais de um mês após Trump anunciar uma trégua parcial nas tarifas por 90 dias, com exceção da China.

O movimento buscava abrir espaço para negociações bilaterais, mas as medidas foram retomadas após o fracasso de algumas tratativas.