Freddie Everett/Departamento de Estado dos EUA Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump





O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira (28) que o país revogará "agressivamente" vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas consideradas críticas.

Rubio declarou em um comunicado que o Departamento de Estado trabalhará com o Departamento de Segurança Interna para a ação e que os critérios para novos vistos serão revisados para aumentar a " fiscalização de todos os futuros pedidos de visto da República Popular da China e Hong Kong ".

A ação específica contra estudantes chineses ocorre em um contexto de medidas mais amplas do governo Trump contra estudantes estrangeiros nos EUA.

O governo de Trump suspendeu temporariamente a marcação de novas entrevistas para vistos de estudantes em embaixadas e consulados ao redor do mundo.

Essa pausa ocorre enquanto o Departamento de Estado se prepara para expandir a verificação das redes sociais dos candidatos a visto.

O anúncio de Rubio aconteceu poucos dias após o presidente Donald Trump exigir os "nomes e países" dos estudantes internacionais da Universidade de Harvard.

Harvard e deportações por ativismo

Paralelamente, a administração Trump anunciou a revogação de vistos para todos os estudantes estrangeiros da Universidade de Harvard, mas essa medida foi imediatamente bloqueada por uma decisão judicial.

Além disso, autoridades do governo têm movido ações para deportar titulares de visto de estudante e portadores de green card (residência permanente) que participaram de protestos pró-Palestina ou criticaram a conduta de Israel na guerra em Gaza.

Os oficiais justificam essas ações classificando a conduta dos estudantes como uma ameaça à política externa dos EUA e acusando-os de serem pró-Hamas.





Nota na íntegra

O Departamento de Estado publicou o seguinte comunicado:

"Sob a liderança do Presidente Trump, o Departamento de Estado dos EUA trabalhará com o Departamento de Segurança Interna para revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas. Também revisaremos os critérios de visto para aprimorar o escrutínio de todos os futuros pedidos de visto da República Popular da China e de Hong Kong."