Reprodução/freepik Homem foi preso no hospital

Um avião da American Airlines teve que desviar da rota planejada durante o voo após um passageiro agarrar um comissário de bordo, jogá-lo no chão e tentar arrastá-lo pelo corredor nesta terça-feira (27).

Segundo informações do New York Times, o episódio ocorreu em um voo que saiu do Aeroporto Internacional Bradley, em Windsor Locks, Connecticut, para Chicago, nos Estados Unidos.

O homem foi identificado como Julius Jordan Priester, de 24 anos, natural de Wichita, Kansas. De acordo com agentes federais, ele começou a agir de forma errática por volta das 22h, cerca de 30 minutos após a decolagem.

Segundo uma declaração juramentada do FBI, ele tirou a camisa, correu para a parte traseira da aeronave pedindo ajuda e, na sequência, atacou o comissário. Priester o agarrou pela gola, derrubou no chão e tentou arrastá-lo, enquanto dizia: "Você vem comigo". Mesmo com os pedidos da tripulação para que parasse, ele seguiu com a agressão.

Priester foi contido por outros funcionários e com a ajuda de passageiros. As pessoas conseguiram colocá-lo de volta em um assento, mas ele seguiu se comportando de maneira agressiva e errática.

Com a situação fora de controle, o capitão então declarou emergência, e o voo foi desviado de volta para o Aeroporto Bradley. Priester saiu do avião acompanhado da Polícia Estadual de Connecticut, que o colocou em uma ambulância e o levou a um hospital para avaliação, segundo os promotores.

Priester foi preso no hospital, acusado de interferência com membros da tripulação e comissários de bordo. Segundo os promotores do caso, o crime que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O homem segue sob custódia policial, enquanto espera uma audiência de fiança marcada para sexta-feira (30).

Segundo o NYT, os promotores entraram com um pedido de prisão preventiva antes do julgamento. Isso porque Priester tem antecedentes criminais no Kansas - uma condenação por agressão agravada e uma acusação por violação de condicional.

Josh Ewing, advogado de Priester, não quis comentar o caso para a imprensa local.