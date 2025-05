Reprodução/redes sociais Rio Grande do Sul deverá registrar temporais em vários pontos













As próximas horas desta quarta-feira (28) deverá ser de alto risco de chuva forte e vento intenso no Rio Grande do Sul.

O risco aumenta na quinta-feira (29), de acordo com a MetSul Meteorologia, por conta da baixa pressão que vai se converter em um ciclone extratropical junto à costa.

Aliada à frente fria que atua no estado, a área de baixa pressão vai reforçar a instabilidade, trazendo muitas nuvens e chuva no decorrer do dia para todas as regiões. Em algumas regiões, serão temporais.

Os dados analisados pela MetSul mostram que o centro de baixa pressão vai cruzar o estado nesta quarta a partir do Noroeste gaúcho em direção ao Oceano Atlântico, exatamente junto à costa do Rio Grande do Sul.

Com essas condições, há previsão de formação de um ciclone compacto em tamanho, porém intenso em vento.

Ainda nesta quarta, o vento que já sopra forte no extremo Sul gaúcho deve começar a se intensificar até a noite com a presença do centro de baixa pressão sobre o oceano a Leste da região de Mostardas.

As rajadas devem ficar em média entre 60 km/h e 80 km/h, mas podem ocorrer rajadas superiores em pontos da costa, sobretudo entre Rio Grande e Mostardas, assim como em águas abertas na Lagoa dos Patos.

Em Porto Alegre, o vento se intensifica também no fim do dia, com rajadas de 50 km/h a 60 km/h.

O vento deve gradualmente começar a diminuir com rajadas mais esporádicas da tarde para a noite desta quinta-feira (29).

Ainda conforme os dados da MetSul, na sexta-feira o ciclone extratropical tende a se afastar rapidamente, mas parte do dia ainda pode ter vento moderado com rajadas esporádicas de 50 km/h a 80 km/h na costa, entre a madrugada e de manhã, em especial no Litoral Norte.

Chuvas fortes

O ciclone extratropical também deve trazer chuva localmente forte a intensa. A chuva se intensificaria na noite desta quarta e ganharia muita força entre a madrugada e a manhã da quinta-feira.





Na área atingida pelo vórtice ou eixo do ciclone, a chuva em poucas horas pode passar de 100 mm em vários pontos.

Isoladamente, entre o Norte da Lagoa dos Patos e o Sul do Litoral Norte, há risco de chuva localmente extrema com acumulados pontuais de até 200 mm ou mais.

Ressaca do mar

O ingresso do ar frio com fortes ventos no oceano já trazia ressaca do mar no Litoral Sul do Rio Grande do Sul com intensa agitação marítima e muito vento em Santa Vitória do Palmar, no extremo Sul do estado.

O ciclone vai potencializar essa condição e a ressaca do mar deve afetar ainda os litorais de Santa Catarina e do Paraná.

Modelos de ondas indicam a possibilidade de ondas de 4 a 5 metros no Litoral Norte do Rio Grande do Sul com maré de tempestade, o que pode provocar risco de erosão costeira e danos.