Reprodução/CML A atividade integrava a Operação Saci 2025 da Brigada de Infantaria Paraquedista, que envolveu cerca de 300 militares em ação conjunta com a Força Aérea Brasileira (FAB). Foto de 2022

Um militar morreu durante um treinamento de salto de paraquedas em Mozarlândia, em Goiás, nesta terça-feira (27). Ao Portal iG, o Comando Militar do Leste (CML) informou que o agente praticava um exercício de salto de adestramento da Brigada de Infantaria Pára-quedista, realizado no âmbito da Operação SACI.

Outros dez militares ficaram levemente feridos. Segundo o CML, eles foram prontamente atendidos e, posteriormente, levados para um hospital em Anápolis. Todos já receberam alta médica.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o CML informou ao iG que não poderia divulgar a identidade da vítima.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) diz que investigações preliminares apontam que o equipamento utilizado pela vítima não teria funcionado corretamente, resultando no acidente fatal.

O Exército informou que foi instaurado um processo administrativo interno para apurar o acidente. Em nota, o CML disse que presta todo o apoio necessário à família do militar.





Nota da Polícia Civil de Goiás

Equipes de investigação da Polícia Civil estiveram no local, acompanhadas pela perícia, para a realização dos primeiros levantamentos. Foi instaurado procedimento pela Delegacia de Polícia de Mozarlândia para apurar as circunstâncias do fato e segue em andamento.

Goiânia-GO, 28 de maio de 2025.

Nota do Comando Militar do Leste

A Operação Saci, realizada anualmente pela Bda Inf Pqdt, teve início em 26 de maio no Estado de Goiás e está prevista para encerrar em 6 de junho.

Reiteramos que foi instaurado um processo administrativo para apurar as possíveis responsabilidades e circunstâncias do acidente.

O CML se solidariza com a família enlutada, à qual toda a assistência foi prestada, bem como reforça que as famílias dos militares levemente feridos foram informadas e receberam o apoio necessário.