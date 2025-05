Casa Branca/Reprodução Donald Trump já havia dito que Putin “ficou completamente louco”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras declarações nesta terça-feira (27), direcionadas ao líder russo, Vladimir Putin. Para o governante norte-americano, "coisas muito ruins" já poderiam ter acontecido com a Rússia.

“O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, e quero dizer, MUITO RUINS. Ele está brincando com fogo!”, afirmou Trump.

A fala ocorre em meio a uma nova escalada de violência na guerra da Ucrânia, marcada por alguns dos maiores ataques com drones e mísseis desde o início do conflito.

No último domingo (25), Trump já havia criticado Putin, dizendo que o presidente russo “ficou completamente louco” e demonstrando descontentamento com suas ações. “Ele não está feliz com o que Putin está fazendo”, declarou.

Trump também voltou sua mira para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após este afirmar que o “silêncio da América” estaria encorajando a Rússia a prosseguir com os ataques.

O republicano rebateu: “Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país ao falar do jeito que fala”. E acrescentou: “Tudo o que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto disso e é melhor parar.”