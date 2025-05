Vadim Ghirda/AP Photo Guerra na Ucrânia





A Rússia desencadeou, na madrugada deste domingo (25), o mais intenso ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra, atingindo Kiev e outras regiões do país com uma série de mísseis e drones.

O bombardeio ocorreu apesar de um raro gesto de cooperação entre os dois países: a conclusão de uma ampla troca de prisioneiros.

De acordo com as autoridades ucranianas, ao menos 12 pessoas morreram em diferentes áreas, incluindo crianças. Outras dezenas ficaram feridas. Só nas últimas 24 horas, a Força Aérea da Ucrânia contabilizou 367 armas lançadas contra seu território, sendo 69 mísseis e 298 drones. Do total, as defesas aéreas afirmam ter conseguido interceptar 47 mísseis e 266 drones.

O bombardeio atinge um novo patamar em relação ao ataque recorde da semana passada, quando Moscou lançou 273 drones em uma única noite.

Na capital, sirenes de alerta soaram por horas e moradores buscaram refúgio em abrigos durante a madrugada. Segundo o governo local, a cidade foi alvo de explosões por duas noites seguidas, com prédios residenciais atingidos em diferentes bairros.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, usou as redes sociais para descrever a situação como “uma manhã de domingo difícil, após uma noite em claro” e reforçou que o bombardeio foi o maior das últimas semanas.

A ação fez parte de um acordo selado entre Moscou e Kiev na reunião mediada por autoridades turcas em Istambul, que previa a troca de mil prisioneiros de cada lado.