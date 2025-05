Divulgação: Space X - 15/04/2023 Starship será lançada pela nona vez

A SpaceX se prepara para realizar nesta terça-feira (27) o nono teste de voo não tripulado da Starship, foguete que Elon Musk quer usar para levar humanos a Marte.

O lançamento está previsto para às 21h30 (horário de Brasília), com partida da base Starbase, próxima a Brownsville, no Texas. As informações são da ABC.

Segundo a ABC, o novo teste acontece após duas tentativas recentes que terminaram com a destruição da nave espacial. A empresa de Musk acredita que agora, na nona tentativa, a missão será bem-sucedida.

Durante o oitavo voo, realizado no início de março, a SpaceX perdeu o controle da Starship cerca de cinco minutos e meio após o lançamento devido a uma falha de hardware em um dos motores. O problema causou uma mistura e ignição indesejada de combustível, levando à perda da comunicação com o veículo pouco depois.

Apesar de não ter recebido comando para se autodestruir, a empresa afirmou que a nave provavelmente se fragmentou automaticamente. Destroços caíram sobre o sul da Flórida e áreas do Atlântico, obrigando aeroportos próximos a interromper temporariamente as operações.

Ainda de acordo com a ABC, problema semelhante ocorreu em janeiro, quando