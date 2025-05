Reprodução Pixabay e CNN O jovem macho, aparentemente desorientado, foi visto descansando sobre capôs de carros





Moradores de Gordon's Bay, subúrbio costeiro próximo à Cidade do Cabo, na África do Sul, foram surpreendidos por um visitante incomum: um elefante-marinho de aproximadamente duas toneladas. As informações são da CNN.

O jovem macho, aparentemente desorientado, foi visto descansando sobre capôs de carros e atravessando calçadas, atraindo a atenção de curiosos que registraram a cena.

Preocupadas com o bem-estar do animal, autoridades locais e a organização Cape of Good Hope SPCA coordenaram uma operação de resgate. Especialistas em vida marinha e um veterinário da cidade sedaram o elefante-marinho e o transportaram em um trailer especial até uma baía próxima, onde foi devolvido ao oceano.

Segundo a Two Oceans Aquarium Foundation, a presença de elefantes-marinhos na região é rara e geralmente ocorre durante o período de muda, quando esses animais precisam repousar em terra firme por várias semanas para trocar a pele e o pelo. Durante esse processo, eles não se alimentam e dependem de suas reservas de gordura.





Esses mamíferos marinhos, os maiores entre as espécies de focas, podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 5 toneladas. Os machos são reconhecidos por seu nariz proeminente, utilizado para amplificar sons durante disputas por território e acasalamento.

Autoridades locais reforçam a importância de manter distância mínima de 20 metros desses animais, evitar barulhos e não tentar alimentá-los ou tocá-los, para não causar estresse desnecessário. Em caso de avistamentos, recomenda-se acionar os serviços de conservação marinha locais.

