12 esqueletos são encontrados enterrados em igreja





12 esqueletos foram encontrados enterrados sob a estrutura da Igreja Matriz de Portimão, em Portugal, após o desabamento parcial do muro sul do templo. O incidente ocorreu durante um período de fortes chuvas que atingiu o país, e os restos mortais vieram à tona quando operários iniciaram escavações para reconstruir a parede danificada.

As ossadas estavam em sepulturas distintas e, segundo análise preliminar da equipe de arqueólogos da empresa ERA Arqueologia, podem datar entre os séculos XVI e XIX. A descoberta reforça a suspeita de que a área tenha abrigado um antigo cemitério, hipótese que já circulava entre autoridades locais.

“É relativamente comum encontrar ossadas em zonas de obras próximas a igrejas históricas” , disse uma representante da Câmara Municipal de Portimão ao site Portugal News. A Igreja Matriz, erguida no século XV, está situada na parte alta da cidade, dentro dos limites das antigas muralhas medievais, conforme detalhado no próprio site do templo.

Responsável pelo acompanhamento das escavações, a arqueóloga Rita Dias, gerente de projetos da ERA Arqueologia, explicou ao jornal Sul Informação que o local passou por transformações ao longo dos séculos. “Diversas cronologias se aglomeraram no local” , afirmou ela, destacando que o pátio ao lado da igreja teve diferentes usos ao longo do tempo.

A prática de enterrar os mortos junto às igrejas era comum até meados do século XIX. Em Portimão, a mudança começou oficialmente em 1863, com a construção do primeiro cemitério municipal, após uma nova legislação determinar que os funerais deveriam ocorrer fora das áreas urbanas.

No momento, os arqueólogos estão fazendo o registro detalhado das 12 sepulturas antes de remover os esqueletos para estudos mais aprofundados. A equipe também pretende continuar escavando o local para tentar identificar o que mais pode estar escondido sob os escombros.